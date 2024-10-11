Гіркін вийшов у прямий ефір з російської в'язниці: що розповів терорист

Терорист Ігор Гіркін, який відбуває покарання у російській в'язниці, поскаржився на погані умови й забезпечення. Він закликає колонії та владу змінити ставлення до людей.

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

Не оминув увагою Гіркін ситуацію зі своїм товаришем Михайлом Полинковим. Як відомо, він повоював в Україні, але самовільно залишив фронт. Терорист закликав усіх небайдужих захистити бідолашного.

"Акцентую увагу: допоможіть Михайлу, будь ласка, не опинитися у такому ж становищі, як я. Він цього зовсім не заслуговує, він чесно відвоював свій рік добровольцем. Якщо такі мерзотники, як Володимир Рудольфович (Соловйов – ред.), запроторять його до в'язниці тут йому буде зовсім погано. Він піде, як тут кажуть, "на чорну", – бідкається Гіркін.

Гіркін описує свій стан як "середньої паршивості". Мовляв, клімат такий, до якого дуже довго люди адаптуються.

"Сиро, мокро. Є проблеми із речовим забезпеченням. Усі мокрі ходять, немає сушилок... Це не в мене одного проблема, це в усій колонії. Необхідно якось думати про людей не як про свиней, яких можна ганяти туди-сюди. При цьому абсолютно байдуже ставитися до їхнього здоров'я", – зазначив Ігор "Стрєлков" Гіркін.

Дружина терориста щиро сподівається, що після таких відвертих зізнань не відключать від зв'язку. Втім згодом вона перервала ефір на найцікавішому моменті, не давши чоловікові довести ниття до кінця.

Нагадаємо, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін попросив відправити його з в'язниці на війну в Україну. Про бажання вирушити з в'язниці на війну Гіркін повідомив під час судового засідання.

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