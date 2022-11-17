Пожиттєве ув'язнення: Гіркіну та двом його підручним оголошено вирок у справі рейсу MH17

У четвер, 17 листопада, Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу боїнгу МН17, а також діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. При цьому ще одного обвинуваченого - Олега Пулатова - було виправдано.

Трансляція судового процесу відбувалася на офіційному сайті суду.

Суд повважав доведеною версію звинувачення, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", доставленого на Донбас із Росії, який перебував у полі під Первомайським у Донецькій області. Територія у той час контролювалася бойовиками, підконтрольними Росії.



Гіркін тоді командував силами "ДНР", Дубинський був його заступником, Пулатов і Харченко підкорялися йому.

Жоден з обвинувачених — ні Дубинський, ні Харченко, ні Гіркін, ні Пулатов не захищені імунітетом комбатантів — осіб, які брали участь у бойових діях у складі збройних сил однієї зі сторін міжнародного збройного конфлікту. Тобто вони не мають особливого юридичного статусу.