Гіркіна в СІЗО наздогнала карма: терориста добряче віддухопелили – соцмережі

Росіяни заявляють про напад на терориста з боку начебто або "азовця", або "правого радикала".

Росіяни поширюють у соцмережах фото начебто побитого терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). У повідомленнях заявляють, що віддухопелити Гіркіна в СІЗО міг полонений "азовець", якого разом із ним вивели на прогулянку.

Відповідні фото і заяви поширюються у російських Телеграм-каналах.

У Мережі публікують фото з побитим начебто Гіркіним, під якими вказують, що напасти на нього міг або полонений "азовець", з яким терориста вивели на прогулянку в СІЗО, або "правий радикал".

"Пам’ятаєте, дружина скінхеда Рунова (зневажливе прізвисько Гіркіна серед російських "ультрапатріотів" – ред.) скаржилась на те, що її чоловіка везли на суд разом із х*хлом, бойовиком із "Азова", який воював у Маріуполі? Так от з місць повідомляють, що історія мала продовження і на Рунова був скоєний напад під час прогулянки в СІЗО. Напав правий радикал", – йдеться в повідомленнях російських пабліків.

"Звичайно, без "зеленого світла" з боку адміністрації це було неможливо. Очевидно, Рунов ніколи не вийде із СІЗО", – припускають автори повідомлень.

Побитий Ігор Гіркін (Стрєлков) / Фото: російські пабліки

Побитий Ігор Гіркін (Стрєлков) / Фото: російські пабліки

Нагадаємо, російські правоохоронці затримали Гіркіна 21 липня і терорист був відправлений до СІЗО. Відомо, що перед цим Гіркін критикував російську владу, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та навіть самого президента Володимира Путіна. Терорист закликав Путіна взагалі піти у відставку через невдачі на фронті.

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