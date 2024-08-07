Гірша за пекло в'язниця: що відомо про тюрму, якою керують терористи – фото

В'язниця Коро Торо у Чаді була названа "гіршою за пекло" у новому звіті, який розкриває суцільний хаос, що панує у "виправній колонії".

Про це пише Daily Star.

Ця сумнозвісна в'язниця розташована у задушливій пустелі та використовується для утримання членів терористичного угрупування "Боко Харам", що спричиняє хаос у регіоні. Тут також утримуються чадські повстанці, що робить це місце надзвичайно нестабільним.

А тепер новий звіт Human Rights Watch проливає світло на те, що саме відбувається всередині в'язниці, і вину за загибель протестувальників 2022 року покладає на військових, які керують в'язницею.

У звіті йдеться про те, що шестеро протестувальників, яких доставили до в'язниці, померли, а їхні тіла були викинуті на вантажівки та утилізовані. Також стверджується, що, хоча в'язницею, яка руйнується і складається з двох частин, керують військові, вони фактично передали контроль над нею в'язням, пов'язаним з "Боко Харам".

В'язниця Коро Торо / Фото: Human Rights Watch

Покарання в місці, яке офіційні особи називають "виправною колонією", містять приковування в'язнів за щиколотки до залізних доріжок і залишення їх там на "декілька тижнів", одиночне ув'язнення і камери без ліжок.

І що найгірше, HRW виявила, що дітей у віці 13 років іноді утримують в одній кімнаті з дорослими до двох тижнів.

"Протягом перших двох тижнів затримані спали на голій підлозі, поки Міжнародний комітет Червоного Хреста не надав матраци. Медичне лікування було доступне лише в "Коро Торо 2". У в'язниці "Коро Торо 1" медична допомога була нерегулярною і надавалася ув'язненою, яку називали медсестрою і яку звинувачували в тому, що вона є бойовиком "Боко Харам" з Камеруну. Human Rights Watch задокументувала щонайменше шість випадків, коли затримані не отримали жодної медичної допомоги, зокрема від травм, отриманих під час побиття і дорогою до місця ув'язнення, а потім померли, перебуваючи у в'язниці Коро Торо", - йдеться у повідомленні.

В'язниця Коро Торо / Фото: Human Rights Watch

2023 року у в'язниці утримувався журналіст Сервіс Нгарджелаї, який розповів: "Ми спали на підлозі, і в кожній камері нас було від 20 до 30 осіб. Якщо ми відмовлялися (виконувати примусові роботи), солдати прикріплювали до наших ніг залізяки вагою від 12 до 16 кілограмів. Вони були настільки тугими, що спричиняли виразки, які потім могли інфікуватися. Чиновники змушували ув'язнених забирати тіла загиблих і кидати їх у пісок".

Наразі HRW закликала уряд Чаду повністю закрити "Коро Торо 1" і провести масштабні роботи на "Коро Торо 2", а також звернулася з декількома іншими закликами.

Нагадаємо, з'явився новий претендент на титул "найгіршої тюрми на Землі" після того, як минулого року в Сальвадорі відкрилася в'язниця суворого режиму CECOT. Це одна з найбільших в'язниць у світі, здатна утримувати до 40 000 ув'язнених, а умови утримання в її стінах піддаються жорсткій критиці з боку правозахисних організацій.

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