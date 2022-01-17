"Гірше натівських військовослужбовців": Лукашенко розкритикував Україну за зміцнення кордону від мігрантів з Білорусі

Лукашенко висловив стурбованість через зміцнення українського кордону.
Олександр Лукашенко стверджує, що біля кордонів Білорусі, мовляв, відбувається "нарощування військового контингенту України".
Про це він заявив 17 січня, повідомляє БЕЛТА.
На його думку, начебто "нарощування військового контингенту" відбувається для захисту від потоку мігрантів. Але, він переконує, що нелегали не мають наміру рухатися у напрямку України.
"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натівські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються до України йти, ми це чудово розуміємо", - сказав Лукашенко.
Зокрема, спецоперацію "Полісся" на Волині, у межах якої відпрацьовувалося кілька сценаріїв вторгнення нелегалів, Лукашенко сприйняв як "нарощуванням військового контингенту".
"У прикордонні виведено до 10 тис. військовослужбовців. Тобто динаміка така, що триває нарощування військового контингенту на південних кордонах нашої країни", - висловився Лукашенко.
Як відомо, 23 листопада Україна розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею.
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