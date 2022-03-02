Гірше, ніж мавпа з гранатою: Путін потрапив на обкладинку "Шарлі Ебдо"

Гірше, ніж мавпа з гранатою: Путін потрапив на обкладинку "Шарлі Ебдо"

Тираж сатиричного журналу вийде у світ у середу, 2 березня.

Наступний номер відомого французького сатиричного видання Charlie Hebdo (“Шарлі Ебдо”) вийде із карикатурою на російського президента Володимира Путіна на обкладинці.

Про це стало відомо із повідомлення на офіційній сторінці журналу на Facebook.

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На малюнку російський президент зображений у вигляді голої напівмавпи, яка своїми маленькими геніталіями нависає над ядерною кнопкою.

“На шляху до 21 століття!”, - підписано карикатуру, на якій художник зобразив “еволюційну” деградацію російського лідера.

Номер журналу вийде у світ у середу, 2 березня.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресорки Володимир Путін віддав наказ перевести привести сили стримування РФ, до яких належить ядерна зброя, у підвищену бойову готовність. У Білому домі вже відреагували на таке рішення Кремля.

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