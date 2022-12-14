"Гірше, ніж смерть": експерт пояснив, що очікує Путіна після поразки у війні

Президент Росії Володимир Путін може повторити долю свого українського ексколеги Віктора Януковича, якщо він після поразки у війні з Україною спробує втекти до іншої країни. На президента РФ очікуватиме "життя, гірше за смерть".

Таку думку висловив правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Лисянський прокоментував інформацію ЗМІ про план Кремля "Ноїв ковчег", який нібито передбачає втечу Путіна до однієї з нечисленних дружніх країн.

"Я думаю, що є такі диктаторські країни, поки що партнерські для Путіна, наприклад, КНДР. Але я впевнений, як тільки він кудись поїде, і диктаторський режим Кремля буде повалено, то особистість Путіна буде просто, як розмінна карта для того диктатора, який його до себе візьме. Тобто цьому диктатору пообіцяють або амністію, або якісь поліпшення задля того, щоб він віддав Путіна в Гаагу", - пояснив правозахисник.

На думку експерта, для Путіна "добрих шансів втекти або сховатися немає".

"Давайте згадаємо приклад Януковича, який втік до Російської Федерації і фактично там згинув. Він там живе, але життя, яке він має на території РФ - гірше за смерть. Так само буде і з Путіним", - впевнений Лисянський.

Нагадаємо, російський політолог Аббас Галлямов із посиланням на свої джерела повідомив, що президент РФ Володимир Путін і його соратники розробляють план втечі до Латинської Америки на випадок поразки у війні і держперевороту.

За його інформацією, ще від весни путінський режим розпочав роботу над проєктом під неофіційною назвою "Ноїв ковчег". Спочатку основним майданчиком начебто розглядався Китай, потім Аргентина і Венесуела.

Своєю чергою, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що Путін нібито тричі просив у Китаю політичного притулку і навіть отримав згоду.

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