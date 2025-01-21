Гірськолижний курорт у Туреччині охопила масштабна пожежа: багато загиблих і постраждалих (фото)

У готелі на гірськолижному курорті Туреччини у провінції Болу виникла масштабна пожежа. Наразі відомо про 10 загиблих та 32 постраждалих.

Про повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая та ЗМІ.

У заяві міністра вказано, що повідомлення про пожежу у готелі на гірськолижному курорті Карталкая надійшло о 03:27.

"За попередніми даними, на жаль, 6 наших громадян загинули, 31 громадянин отримав поранення", – написав очільник МВС у Мережі.

Згодом він поінформував, що кількість загиблих зросла до 10, а поранених – до 32.

За інформацією видання Daily Sabah, пожежа виникла на четвертому поверсі 11-поверхового готелю Grand Kartal. У готелі мешкали 234 гостя. Евакуйованих із будівлі вже розмістили в інших готелях.

Вогонь на нижніх поверхах вдалося загасити протягом кількох годин. Причину пожежі поки що не з'ясували.

До місця події з Анкари вирушили міністр охорони здоров'я Кемаль Мемішоглу, міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой і міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Місцева прокуратура та правоохоронці почали розслідування надзвичайної ситуації.

Пожежа у готелі на гірськолижному курорті Туреччини / Фото: Getty Images

Пожежа у готелі на гірськолижному курорті Туреччини / Фото: Getty Images

Пожежа у готелі на гірськолижному курорті Туреччини / Фото: Getty Images

До слова, раніше у січні стало відомо про аварію на крісельному підйомнику на гірськолижному курорті Астун у Піренеях. Внаслідок інциденту постраждали близько 30 людей.

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