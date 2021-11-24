"Глава держави вбивць, який постійно бреше": журналіст Грозєв жорстоко розкритикував Путіна

Після 2014 року, коли Путін напав на Україну, він повинен був "перейти в категорію божевільного диктатора Лукашенка".

Президент Росії Володимир Путін — закомплексована людина. Фінал його останньої каденції на цій посаді гарантовано буде несподіванкою для всіх.

Про це заявив головний розслідувач міжнародної організації Bellingcat, журналіст Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Грозєв розповідає, що вперше перетнувся з Путіним ще в 1995 році, коли жив і працював у Санкт-Петербурзі. Потім зустрілись знову на якомусь корпоративному святі, де Путін сидів у вуглі й абсолютно ні з ким не спілкувався.

"Він був запрошений від мерії і [сидів] у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами таки", — сказав Грозєв.

Журналіст назвав президента РФ "главою держави вбивць" і "главою держави, який постійно бреше".

"Не потрібно більше продовжувати... Зрозуміла моя думка про нього", — сказав Грозєв.

На думку журналіста, після 2014 року, коли Путін напав на Україну, він повинен був "перейти в категорію божевільного диктатора Лукашенка".

"Але я цього не бачу. Ближче до цього поведінка Байдена, який назвав його вбивцею і потім в очі сказав йому щось схоже, а ось серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", — підкреслив Грозєв.

Він також наголосив, що спрогнозувати, як саме Путін закінчить свою останню каденцію на посаді президента неможливо.

"Ми не знаємо, як цей режим піде. Але я впевнений, що для нас буде несподіванкою, як він піде", — резюмував Грозєв.

Нагадаємо, США стурбовані скупченням російських військ на кордоні з Україною та заявили, що готові "без вагань" боротися зі шкідливою діяльністю РФ.