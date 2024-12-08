Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Глава дипломатії ЄС назвала падіння Асада знаком слабкості Росії та Ірану

Глава дипломатії ЄС назвала падіння Асада знаком слабкості Росії та Ірану

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас / Фото: Getty Images

За словами Каллас, повалення диктатури є “позитивною і довгоочікуваною подією".

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала падіння режиму Башара Асада у Сирії, наголосивши, що це демонструє слабкість Росії та Ірану.

У своєму дописі в соцмережі X (Twitter), Каллас назвала повалення диктатури Асада “позитивною і довгоочікуваною подією”, яка свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану. 

"Наш пріоритет – забезпечення безпеки в регіоні. Я буду працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні", – написала голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, що раніше прокоментував падіння режиму Башада Асада Президент Франції Еммануель Макрон, заявивщи, що "Варварська держава впала"

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація