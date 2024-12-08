Глава дипломатії ЄС назвала падіння Асада знаком слабкості Росії та Ірану

За словами Каллас, повалення диктатури є “позитивною і довгоочікуваною подією".

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала падіння режиму Башара Асада у Сирії, наголосивши, що це демонструє слабкість Росії та Ірану.

У своєму дописі в соцмережі X (Twitter), Каллас назвала повалення диктатури Асада “позитивною і довгоочікуваною подією”, яка свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану.

"Наш пріоритет – забезпечення безпеки в регіоні. Я буду працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні", – написала голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, що раніше прокоментував падіння режиму Башада Асада Президент Франції Еммануель Макрон, заявивщи, що "Варварська держава впала".