Очільниця фінського уряду потрапила у скандал через вечірку: відео вже злили до Мережі

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося Інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.

Критики премʼєрки обурилися і почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.

Санна Марін у коментарі виданню Yle заявила, що це відео було приватним, і вона засмучена тим, що запис став публічним, адже ідеться про її вільний час.

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"Шкода, що ці відео стали надбанням громадськості. Вони були зняті на одній із вечірок із друзями кілька тижнів тому. Я не вживала наркотиків і нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася, робила абсолютно законні речі. Я також не бачила, щоб інші так діяли (вживали наркотики)… На ключових державних посадах перебувають звичайні люди, які ведуть звичайне життя, маю сім'ю, роботу, а ще я маю вільний час, який я проводжу з друзями так само, як і багато інших людей мого віку", — заявила Марін в ефірі телекомпанії Yle.

Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики. Депутати нагадали, що у грудні Санна Марін вже потрапляла у скандал через вечірку. Тоді вона пішла на вечірку замість того, щоб перебувати на самоізоляції.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

Користувачі соцмереж теж не забарилися з коментарями після побаченого

"Вона, безумовно, найнекомпетентніший прем'єр-міністр, який у нас колись був. Нічого не знає. Будь ласка, візьміть свою шкіряну куртку і йдіть у відставку. Дякую", — пише ведучий спортивного токшоу Олексі Валавуорі.

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36-річна Санна Марін любить вечірки. У новому відео, випущеному в середу, вона танцює і співає. На задньому плані чути крики друзів про кокаїн

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що соціал-демократи Німеччини вивчають повідомлення про вісьмох жінок, які постраждали від якоїсь "нокаутувальної" речовини, схожої на "Рогіпнол", на літньому з'їзді партії 6 липня. Там був присутній і Шольц.

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