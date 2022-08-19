Очільниця фінського уряду потрапила у скандал через вечірку: відео вже злили до Мережі

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося Інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.
Критики премʼєрки обурилися і почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.
Санна Марін у коментарі виданню Yle заявила, що це відео було приватним, і вона засмучена тим, що запис став публічним, адже ідеться про її вільний час.
"Шкода, що ці відео стали надбанням громадськості. Вони були зняті на одній із вечірок із друзями кілька тижнів тому. Я не вживала наркотиків і нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася, робила абсолютно законні речі. Я також не бачила, щоб інші так діяли (вживали наркотики)… На ключових державних посадах перебувають звичайні люди, які ведуть звичайне життя, маю сім'ю, роботу, а ще я маю вільний час, який я проводжу з друзями так само, як і багато інших людей мого віку", — заявила Марін в ефірі телекомпанії Yle.
Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики. Депутати нагадали, що у грудні Санна Марін вже потрапляла у скандал через вечірку. Тоді вона пішла на вечірку замість того, щоб перебувати на самоізоляції.
Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022
She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.
The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw
Користувачі соцмереж теж не забарилися з коментарями після побаченого
- "Вона, безумовно, найнекомпетентніший прем'єр-міністр, який у нас колись був. Нічого не знає. Будь ласка, візьміть свою шкіряну куртку і йдіть у відставку. Дякую", — пише ведучий спортивного токшоу Олексі Валавуорі.
- Фінляндія страждає від рекордно високих цін на електроенергію, нестачі медичних працівників та фахівців з догляду за літніми людьми, і саме так проводить час наш лідер!
- 36-річна Санна Марін любить вечірки. У новому відео, випущеному в середу, вона танцює і співає. На задньому плані чути крики друзів про кокаїн
Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що соціал-демократи Німеччини вивчають повідомлення про вісьмох жінок, які постраждали від якоїсь "нокаутувальної" речовини, схожої на "Рогіпнол", на літньому з'їзді партії 6 липня. Там був присутній і Шольц.
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