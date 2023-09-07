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Очільник Генштабу Польщі закликав НАТО агресивніше відповідати на ядерні погрози РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Очільник Генштабу Польщі закликав НАТО агресивніше відповідати на ядерні погрози РФ

НАТО. / Фото: Associated Press

Альянс мав би активніше діяти проти росіян.

НАТО варто було б набагато агресивніше відповідати на "гангстерські" ядерні погрози російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив керівник генерального штабу збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак, повідомляє The Guardian.

"Схоже, що ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями. Усі пішли в парк палити сигари, гангстери кладуть на стіл зброю, а ми в панамських футболках говоримо: "Ну, у мене є пістолет, але я залишив свій вдома, а дружині не подобається це слово", - висловився він.

Анджейчак наголошує, що Альянс - організація, яка уклала ядерний договір, а тому має бути набагато активнішою і сильнішою щодо росіян.

"У 70-ті та 80-ті роки 30% бомбардувальників B-52 літали постійно і мали ядерну зброю з пілотами, готовими до дій. Сьогодні нам важко вимовити слово B61 (основна термоядерна гравітаційна бомба США - Ред), тож давайте змінювати наративи", - додав він.

За словами очільника польського Генштабу, РФ перебуває у стані постійної війни і "дуже активна в Польщі, шукає якісь проломи в системі, намагається втручатися в роботу ЗМІ".

Нагадаємо, раніше у Польщі зробили заяву про посилення власної армії. У Варшаві заявляють, що це є найкращою відповіддю на спроби країни агресорки Російської Федерації відбудувати імперію.

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Дата публікації
Перегляди
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