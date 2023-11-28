В Литві пропонують запровадити однакові санкції проти росіян і білорусів: подробиці

Міністерство внутрішніх справ і раніше підтримувало застосування цих заходів.

Оскільки Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви попереджає про загрози, що походять від Білорусі, міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте стверджує, що необхідно повернутися до обговорення уніфікації санкцій проти росіян і білорусів.

Про це пише Delfi.

“Вважаю, що слід повернутися до цих дискусій і ще раз поговорити з парламентарями, тому що є нові обставини, які необхідно оцінити”, — сказала міністерка на пресконференції, організованій МВС у понеділок, 27 листопада.

“Ці дискусії тривають, особливо після того, як ДДБ публічно представив громадськості свої аргументи, вказуючи реальні загрози”, — додала вона.

Білотайте стверджує, що Міністерство внутрішніх справ і раніше підтримувало застосування цих заходів.

Навесні Сейм запровадив національні санкції проти громадян Росії та Білорусі. Законопроєкт про обмежувальні заходи через військову агресію проти України посилив порядок надання посвідки на постійне або тимчасове проживання, видачі віз і заборонив переміщення громадян Росії через зовнішній кордон Європейського Союзу (ЄС).

Обмежено також право громадян Росії на придбання нерухомості в Литві. Однак президент наклав вето на цей закон. Глава країни зазначив, що парламент має зайняти єдину позицію й уніфікувати обмеження, що застосовуються як до росіян, так і до білорусів, проте Сейм відхилив вето Науседи.

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