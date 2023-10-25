Голова Мюнхенської конференції з безпеки втрапив у скандал через заяву про Ізраїль і ХАМАС

Голова Мюнхенської конференції з безпеки назвав теракт проти Ізраїлю 7 жовтня “акцією ХАМАСу”, розкритикувавши єврейську державу за політику щодо палестинців.

Про це пише “BILD на русском”.

У програмі ZDF Today Крістоф Гойсґен заявив, що Ізраїль “порушив міжнародне право своїм будівництвом поселень”, не засудивши водночас жорстокий терористичний напад ХАМАСу і назвавши подію “акцією”. Гойсґен також виступив проти наземної операції Ізраїлю, оскільки країна може відреагувати надто гостро “через гнів і ненависть”. Він також звинуватив Ізраїль у перешкодах на шляху дипломатичного вирішення конфлікту.

Крістоф Гойсґен тривалий час був радником із зовнішньої політики колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель, а зараз очолює Мюнхенську конференцію з безпеки (MSC).

Багато німецьких політиків критично відреагували на висловлювання Гойсґена. Міхаель Рот, голова комітету із закордонних справ у Бундестазі заявив, що Ізраїль має “право та обов'язок раз і назавжди усунути основу терору ХАМАСу”.

“Нам було б добре не давати ізраїльському уряду жодних порад із наших безпечних і зручних віталень у Німеччині щодо того, як йому треба вести цю війну”, — підкреслив він.

Фолькер Бек, багаторічний член парламенту від “зелених” і президент Німецько-ізраїльського товариства сказав у коментарі для BILD: “Гойсґен фактично бере під сумнів право Ізраїлю на самооборону. Після того, як 1400 ізраїльтян було вбито і 210 викрадено, він шаблонно пропонує дводержавне рішення в цій ситуації, наче нічого не сталося. Божевілля!”.

“Подібна відірваність від реальності і відсутність співчуття до жертв ХАМАСу дискредитують його дипломатичні методи”, — заявив Бек.

Нагадаємо, бойовики терористичного угруповання ХАМАС протягом двох років використовували підземні дротові телефонні лінії, щоб приховати підготовку нападу на Ізраїль.

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