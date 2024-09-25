Леммі порівняв Путіна з рабовласником та назвав Росію мафіозною державою

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Володимир Путін очолює "мафіозну державу", яку прагне перетворити на "мафіозну імперію".

Про це повідомило Politico.

Він зробив ці коментарі під час зустрічі в Нью-Йорку, підкресливши, що вторгнення до України є особисто вигідним лише для Путіна.

Леммі також порівняв російського президента з рабовласником, зазначивши, що його дії ігнорують міжнародне право. Пряма мова Леммі: "Ваше (Путіна) вторгнення – у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперія, побудована на корупції".

У своєму виступі він наголосив на особистих переживаннях своєї родини, пов'язаних з імперіалізмом, зазначивши: "Я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки".

Цей виступ відбувся на тлі зусиль України отримати західні ракети для атак на російські цілі.

Нагадаємо, речниця прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявила, що позиція країни щодо використання українськими Збройними силами ракет Storm Shadow для атак на територію Росії залишається без змін.

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