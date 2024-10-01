Глава МЗС Польщі міністр назвав країну, яка здатна зупинити Путіна

На думку Сікорського, без допомоги Китаю Путін не зміг би вести війну проти України.

Путін не зміг би вести війну проти України без компонентів для ВПК із Китаю, тому Пекін зобов'язаний вплинути на Кремль, щоб припинити агресію.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Washington Post.

"Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. І він повинен це зробити", – переконаний глава МЗС Польщі.

Також Сікорський прокоментував тезу, що на Заході нібито втомилися від України.

"Від чого ми втомилися? Це українці втомилися. Ми повинні дотримуватися курсу, тому що, якщо Путін програє, міжнародне право буде відновлено, і Росія потім реформується...

Жертви жахливі. Путін хотів би, щоб Україна капітулювала і був мир на його умовах, іншими словами, щоб Україна була підкореною, русифікованою. Ми вважаємо, що не Путін вирішує, хто є справжньою нацією, а хто ні, і де мають проходити міжнародні кордони", – каже міністр.

На думку Сікорського, якщо не зупинити Путіна і дозволити йому завоювати Україну, він підійде до польського кордону, і його буде ще небезпечніше і важче зупинити.

Раніше The Economist зробив аналіз того, що потрібно зробити Україні та Заходу для перемоги у війні.

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