Глава МЗС Польщі запитав богослова, чи почув бог "молитву" Путіна за Трампа

Теолог наголосив, що кожен християнин знає, що Богові огидні молитви злочинців, які вперті у злі, як Путін.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно запитав у відомого польського священника, філософа та теолога Кшиштофа Монделя, чи означає щось молитва російського диктатора Путіна за президента США Дональда Трампа.

"Молитва полковника КДБ зараховується подвійно чи не зараховується взагалі", – написав Сікорський у соцмережі Х, маючи на увазі Путіна.

На це польський священик відповів: "Якщо Путін просить Бога про щось, але не перестає вбивати людей і брехати світу, то його молитви залишаються глухими, тому що Бог не зміцнює злих людей у злі. Це може зробити лише пекло".

Теолог наголосив, що кожен християнин знає, що Богові огидні молитви злочинців, які вперті у злі, як Путін.

Мондель нагадав, що "якась частина еліти московської церкви по вуха заграна з режимом", який спотворює християнство. Зокрема, це робить нинішній патріарх РПЦ Кирило, коли вихваляє злочинний напад Росії на Україну, зауважує священник.

Нагадаємо, спецпредставник США Стівен Віктофф в інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що Путін розповів йому, що начебто пішов до церкви і молився за Трампа після того, як на нього був скоєний замах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.