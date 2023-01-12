Голова Пентагону прокоментував майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

Остін наголосив, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно

Наступного тижня у Німеччині відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій представники 50 країн обговорюватимуть допомогу Україні у її боротьбі з російськими агресорами.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив голова Міністерства оборони США Ллойд Остін.

Під час засідання будуть обговорюватись потреби української армії, які допоможуть їй захистити Україну від російських загарбників.

"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", - підкреслив голова Пентагона.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, на якому етапі підготовка контрнаступ ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що Німецька міністрерка закордонних справ Анналена Бербок після візиту до Харкова заявила на необхідності надалі постачати Україні ППО та танки.

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