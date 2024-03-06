Глава спецслужби Молдови про нові спроби дестабілізації з боку РФ: які сценарії готує Москва

За даними Александра Мустяце, РФ прагне спровокувати протести в Молдові і розпалити сепаратистські настрої у Придністров'ї і Гагаузії.

Росія може здійснити спробу зірвати намагання Молдови вступити до ЄС, спровокувавши соціальні конфлікти у невизнаному Придністров'ї.

Про це 5 березня заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце, передає Newsmaker.

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За його словами, у розпорядженні молдовської розвідки опинилися дані, які вказують на "безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ".

"Мета цих дій – скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси та утримати Молдову у сфері свого впливу. Є інформація про спробу скомпрометувати референдум щодо євроінтеграції, президентські вибори, очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції", – сказав він.

За його словами, ще один етап Москвою заплановано на 2025 рік. Його мета – взяти під контроль парламент Молдови.

"Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, у тому числі в Гагаузії або на Лівому березі Дністра (Придністров'ї. – Ред.). Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій та пропаганди", – каже Мустяце.

Третій елемент, за словами Мустяце, – "масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз".

Крім того очільник молдовської СІБ припускає, що навесні цього року проросійські сили у Молдові можуть відновити свої протести.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого невизнане Придністров'я може попросити Путіна про "приєднання" до складу РФ. Тоді у Придністров'ї вперше за 18 років провели з'їзд депутатів усіх рівнів. Але очікуваного звернення до російського диктатора щодо анексії регіону так і не було.

Натомість невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови.

Своєю чергою офіційний Кишинів назвав заклик Придністров'я до РФ про "допомогу" "ще одним елементом гібридної війни".