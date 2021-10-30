Очільник ВООЗ не виключає появи на Землі нового небезпечного вірусу

"Навіть якщо ми покладемо край цієї пандемії, то маємо підготуватися до наступної", — зазначив голова ВООЗ.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав світ здобути уроки з пандемії коронавірусу і готуватися до нової. Поява на Землі ще одного вірусу, поширення якого буде неможливо стримати, є безперечною з точки зору біології.

Про це повідомляє ВООЗ.

"Навіть якщо ми покладемо кінець цієї пандемії, ми повинні винести уроки, які вона нам викладає, і підготуватися до наступної", — зазначив голова ВООЗ. "Безперечним з точки зору біології є те, що в якийсь момент з'явиться ще один вірус, який ми просто не зможемо стримати", — зауважив він.

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За словами Гебреєсуса, загрози високого рівня вимагають політичної участі на високому рівні для боротьби з ними. Він закликав країни підтримати укладання міжнародної угоди, що юридично зобов'язує, з підготовки до пандемій і реагування на них.

Наразі від коронавірусу повністю вакциновано 36% жителів планети, проте в Африці цей показник становить лише 6%.

Також хоча вакцини рятують життя, вони не зупиняють передачу інфекції. Тому кожна країна має використовувати всі інструменти, включаючи розроблені заходи у охороні здоров'я та соціальній сфері, у поєднанні з тестуванням, лікуванням та вакцинами.

Нагадаємо, що у розвідці США запевняють, що коронавірус не був розроблений як біологічна зброя.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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