“Глобальна війна з величезними жертвами”: Портников про ситуацію на Близькому Сході

На настільки масштабний напад на Ізраїль не розраховували навіть у ХАМАСі.

Так само, як після путінського “бліцкригу” в Україні, світ опинився в ситуації великої тривалої війни на великій території з непередбачуваними наслідками.

Про це розповів політолог і журналіст Віталій Портников в ефірі програми “Говорить великий Львів”.

“Недооцінка ситуації”

“На мою думку, головне, що відбулося, — це недооцінка ситуації з боку ХАМАСу. Так само як свого часу Путін напав на Україну, — в нього теж відбувалася недооцінка ситуації. Але це недооцінка зворотного боку. Якщо Путін вважав, що він за три дні може знищити Україну та діяв відповідно, то ХАМАС планував операцію із захопленням заручників насамперед біля Сектора Гази”, — зазначив Портников.

Мета терористів, говорить він, як це завжди буває в історії цієї організації, потім намагатися домовитися з Ізраїлем про визволення терористів, які перебувають в ізраїльських в’язницях, продемонструвати свою ефективність донорам — Ірану та Катару.

Саме ці країни утримують бойові організації на терені Сектора Гази та забезпечують певний соціальний лад там, де 60% населення просто не працює, а інші 40% є частиною терористичної інфраструктури, зауважив журналіст.

“Легка прогулянка терористів через паркан безпеки”

“Але цей напад відбувся в момент, коли стали очевидними певні недоліки в організації системи безпеки між Сектором Гази та Ізраїлем. У результаті ми побачили масштабний напад”, — розповів Портников.

“Навіть якщо уявити, що ізраїльська розвідка могла припустити можливість прориву бойовиків, вона навряд чи могла передбачити настільки легку прогулянку терористів через паркан безпеки, що вони скористаються парапланами, до того ж ніхто не міг спрогнозувати таку кількість жертв”, – наголосив журналіст.

“Пастка для ізраїльських спецслужб і армії”

До того ж, каже він, треба додати політичні обставини. Останнім часом це проблема створення в Ізраїлі правопопулістського уряду.

“Акцент на забезпеченні безпеки ставився не на Секторі Гази — там здавалося все більш-менш врегульованим, — а на західному березі річки Йордан. ХАМАС, за великим рахунком, збільшенням насилля на цій території намагався створити пастку для ізраїльських спецслужб і армії, щоб вони все більше і більше посилювали рівень безпеки”, — зазначив Портников.

Він продовжив: “Там, до речі, проживає величезна кількість виборців нинішнього уряду і, звичайно, автоматично зменшувався рівень безпеки на кордоні з Сектором Гази”.

“Такого не очікував ніхто”

“В результаті ми опинилися в такій самій ситуації, як після путінського “бліцкригу”. Ніхто цього не очікував в Росії, ніхто цього не очікував на Заході, так само і в Україні ніхто не очікував ситуації великої довготривалої війни на великій території з непередбачуваними наслідками”, — зауважив Портников.

“Рівно те ж саме зараз відбулося на Близькому Сході. Велика війна із величезною кількістю жертв із можливістю розростання фронтів, так як у нас було, із непередбачуваними наслідками, коли кожна нова помилка може вести до нового загострення, коли можуть приєднуватися нові гравці і коли все це буде відбуватися паралельно із загостренням ситуації на російсько-українському фронті”, — сказав журналіст.

“Я думаю, що за кілька тижнів або місяців ми побачимо нові кризові точки.

В принципі, треба розуміти, що глобальна війна вже є реальністю, і це буде те, в чому ми будемо жити найближчі місяці і роки”, — резюмував Портников.

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