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Глобальне потепління може призвести до зникнення держав: яким країнам це загрожує

Глобальне потепління може призвести до зникнення держав: яким країнам це загрожує

Потепління загрожує зникненням острівним державам.

Потепління, танення льодовиків і підвищення рівня моря можуть призвести зникнення деяких острівних держав. Про це заявила координатор глобальної мережі екологічних неурядових організацій Climate Action Network Пеленіза Алофа.

За її словами, від зміни клімату під загрозую зникнення опинилися такі держави: Кірібаті, Тувалу та Маршаллові острови. Експертка зазначила, що підвищення рівня моря і тропічні шторми, що посилюються, становлять небезпеку для життя людей і сільського господарства регіону.

Вона додала, що цей процес буде поступовим.

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