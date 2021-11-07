Глобальне потепління може призвести до зникнення держав: яким країнам це загрожує

Глобальне потепління може призвести до зникнення держав: яким країнам це загрожує

Потепління загрожує зникненням острівним державам.

Потепління, танення льодовиків і підвищення рівня моря можуть призвести зникнення деяких острівних держав. Про це заявила координатор глобальної мережі екологічних неурядових організацій Climate Action Network Пеленіза Алофа.

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За її словами, від зміни клімату під загрозую зникнення опинилися такі держави: Кірібаті, Тувалу та Маршаллові острови. Експертка зазначила, що підвищення рівня моря і тропічні шторми, що посилюються, становлять небезпеку для життя людей і сільського господарства регіону.

Вона додала, що цей процес буде поступовим.

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