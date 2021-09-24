Глобальний протест: соратники Ґрети Тунберг вийшли на масові демонстрації

Акції протесту відбуватимуться майже у півтори тисячі містах у всьому світі.

У п’ятницю, 24 вересня, екоактивісти у всьому світі вийшли на демонстрації, вимагаючи зменшити надмірні викиди в атмосферу вуглекислого газу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Наймасовіша акція відбулася в Берліні. На галявині біля Бундестагу зібралися тисячі молодих екоактивістів, які, зокрема, хочуть нагадати про свої вимоги напередодні виборів до парламенту, які відбудуться в неділю, 26 вересня.

До них приєдналася шведська тінейджерка Ґрета Тунберг, яка вважається обличчям глобального екоруху.

Кілька сотень демонстрантів зібралися також у Римі та Лондоні, пройшовши маршем центральними вулицями столиць.

Загалом очікується, що екодемонстрації охоплять майже півтори тисячі міст у всьому світі.

Екоактивісти вимагають від політиків негайних дій, щоб зупинити зміни клімату. Протестувальники вважають, що корінь проблеми – надмірні викиди в атмосферу вуглекислого газу.

Новини світу: в багатьох країнах розпочався глобальний екопротест - наймасовіша акція в Берліні

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