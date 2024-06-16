Глобальний саміт миру в Швейцарії: головні заяви та події міжнародного форуму

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру підтримали 80 країн світу та 4 організації. При цьому серед її підписантів – Угорщина, Сербія, Грузія, Катар та Туреччина.

У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток завершив свою роботу скликаний за ініціативи України Глобальний саміт миру, на якому були присутніми представники 92 країн світу. Лідери більшості світових держав висловили свою підтримку Україні у боротьбі з російською збройною агресією, а так звані "мирні" пропозиції Путіна були розкритиковані як пропагандистські та неприйнятні. Робота саміту завершилася спільним комюніке, в якому підписанти висловили бачення щодо трьох важливих аспектів щодо майбутнього миру в Україні.

ТСН.ua зібрав найважливіші заяви та події цього міжнародного форуму.

Невдала спроба Путіна

Напередодні початку роботи Глобального саміту миру президент держави-агресорки Володимир Путін виступив із заявою про те, що Росія хоч завтра готова сісти за стіл переговорів щодо України та водночас назвав умови для припинення вогню.

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Російський президент вимагав "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, при чому йшлося про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Окрім того, Путін вимагав від України відмовитися від вступу в НАТО.

"Настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка - ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", - прокоментував цю заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства зауважив, що спроба Путіна відвернути увагу своєю заявою від саміту миру в Швейцарії обернулася невдачею.

"Йому це не вдалося, серйозного ставлення до його пропозицій немає, тому що дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів і друге - що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію", - пояснив Дмитро Кулеба

Чітка позиція США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила Україну в подальшій підтримці та додала, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на базі міжнародного права та принципів Статуту ООН.

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"Ми віддані підтримці міжнародних правил й норм, захисту демократичних цінностей, протистоянню диктаторам й підтримці наших союзників та партнерів... Цей підхід робить Америку сильною, підтримує безпеку американців та сприяє глобальній безпеці. США підтримує Україну не з милості, а через те, що це відповідає нашим стратегічним принципам", - заявила вона.

Віцепрезидентка США додала, що Путін закликає не до "мирних" перемовин, а до капітуляції.

На Саміті миру Камала Гарріс також повідомила, що США надають 1,5 мільярда доларів на допомогу Україні для подолання проблем з енергетикою у країні після російських обстрілів.

Різка заява Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передумовою для миру в Україні може стати лише допомога у відбитті російської агресії.

За його словами, капітуляція України не може бути шляхом до миру.

"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - наголосив Макрон.

Застереження від Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг, що негайне припинення вогню без дорожньої карти до тривалого миру спричинить розвиток сценарію, який є "несправедливо небезпечним” не тільки для України, але й всієї Європи і навіть світу.

За його словами, мир це більше, ніж просто відсутність війни.

“Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру просто легітимізує захоплення Росією української землі та приведе до нового замороженого конфлікту”, – наголосив Олаф Шольц.

Вимога Мелоні

Премʼєр-міністрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що у разі відмови російського президента Володимира Путіна від умов миру, його змусять капітулювати.

"Захищати Україну означає об’єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії", - заявила Джорджія Мелоні.

Умова для Росії від фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори з Росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН. Вона висловила сподівання, що це може статися досить швидко.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - сказала вона.

Зауваження Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан несподівано назвав "мирні" пропозиції Путіна "проблиском надії".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з яких можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", - наголосив він.

Фідан уточнив, що за участю РФ цей форум "міг би бути більш орієнтованим на результат".

Підсумкова декларація

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру підтримали 80 країн світу та 4 організації. При цьому серед її підписантів – Угорщина, Сербія, Грузія, Катар та Туреччина.

У цьому документі підписанти підтвердили "відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, у межах їх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права".

Країни, які поставили підписи під документом висловили спільне бачення щодо:

безпечного використання ядерної енергії та ядерних установок, зокрема Запорізька атомна електростанція повинна працювати під повним суверенним контролем України та наглядом МАТАТЕ, а використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

важливості в контексті глобальної продовольчої безпеки вільного та безпечного торговельного судноплавства, а також доступу до морських портів на Чорному та Азовському морях та неприйнятності нападів на торговельні судна в портах і на всьому маршруті;

необхідності повного обміну усіх військовополонених та поверненні до України усіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей та інших українських незаконно утримуваних цивільних осіб.

Хто не приєднався до комюніке

Підсумкову декларацію Саміту миру в Швейцарії не підтримали присутні на міжнародному форумі партнери Росії по БРІКС та одна країна ЄС.

Серед тих, хто не підписав комюніке за підсумками Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія, Вірменія, Словаччина та ОАЕ.

Чотири країни з цього переліку — Бразилія, Індія, Південно-Африканська Республіка, та Об’єднані Арабські Емірати — разом з Росією входять до міжурядової організації БРІКС. У цьому об’єднанні Китай, який не прислав свого представника на саміт миру у Швейцарії, грає ключову роль як представник Глобального півдня, що виступає за реформу чи повалення сучасного світового порядку. Росія, яку не запрошували на цей міжнародний форум, вважає БРІКС частиною своєю боротьби проти Заходу, щоб впоратися із санкціями через вторгнення в Україну.

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Словаччина, уряд якої віднедавна очолює проросійський премьєр-міністр Роберт Фіцо, - єдина країна Євросоюзу, яка не підтримала комюніке.

Коментуючи позиції Китаю та Бразилії, які не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії або не підписали підсумкове комюніке, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна це не розбіжності, а неповага та агресія.

"Щойно і Бразилія, і Китай доєднаються до тих принципів, які нас сьогодні об’єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не співпадають із більшістю світу. Це нормально – об’єднувати зусилля для закінчення війни", - додав президент.

Анонс Другого саміту миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення Другого саміту миру. За його словами, його підготовка займе місяці, а не роки.

"У стані війни ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки, тому коли план миру буде готовий і кожен крок буде пропрацьований, відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення цієї війни, до справедливого і тривалого миру", – каже Зеленський.

Президент зазначив, що вже є країни, які бажають прийняти другий саміт.

Чи буде Росія учасницею другого саміту

Зеленський висловив сумнів у тому, що Росія буде учасницею цього саміту, оскільки влада у Кремлі не готова до справедливого миру.

"Ми повинні робити свою роботу. Давайте не думати за Росію. Давайте робити своє. Поки що Росія і її керівництво не готові до справедливого миру – і це факт", - сказав він.

Зеленський також додав, що диктатор Володимир Путін припустився помилки, заявивши перед самітом про свою "мирну ініціативу".

"Людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ. Це помилка, яка для нас корисна. Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, — помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд, або мали. І це для нас також успіх", - резюмував Володимир Зеленський.

Про головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

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