"Глобальний Захід стоїть перед вибором": Подоляк про можливі наслідки перемоги РФ у війні

Виграш Росії у війні змінить систему міжнародної безпеки. Так, у нових реаліях рацію матиме той, хто здатен на більше насилля.

Про це написав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Закон або насилля – обирати світові

Як зазначає радник ОПУ, економіка Росії майже в 14 разів більша за економіку України. Разом з тим сукупні ресурси антивоєнної (демократичної, проукраїнської) коаліції значно перевищують російські, тому питання програшу РФ не мало б узагалі стояти.

"Водночас ми заходимо на третій рік повномасштабної війни, коли РФ завдяки третім країнам та компаніям-прокладкам навчилася обходити санкції, збільшила оборонний бюджет і разом з Іраном та Північною Кореєю активно розвиває повноцінний "терористичний ОПК", – зауважує посадовець.

Подоляк наголосив, що у демократії немає часу на довгі дискусії та бюрократію, адже зараз глобальний Захід стоїть перед вибором: дати Україні необхідну допомогу чи безповоротно програти диктаторській Росії, яка значно поступається можливостям держав НАТО.

"Перемога РФ змінить долю не лише України, а й системи міжнародної безпеки загалом, де рацію матиме не той, хто діє в межах закону, а той, хто здатен на більше насилля", – застеріг він.

Якщо демократія не зможе захистити себе, наголошує Подоляк, політична воля громадян на виборах буде очевидною.

Раніше Володимир Зеленський акцентував, що Росія несе загрозу не лише для України, а й для всього світу. Найкраще – покінчити з Володимиром Путіним та його агресією зараз на території нашої держави. Тож сьогодні українці є шансом для світу.

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