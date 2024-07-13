"Гнати Путіна в шию": окупант в істериці закликав до нового маршу на Москву

Далі він скаржиться, що у "СВО" втратив багато рідних та друзів.
У російського окупанта Єгор Гузенко (Тринадцятий) стався нервовий зрив та закликав до нового маршу на Москву, "щоб гнати Путіна та його команду в шию".
Відео ниття тривалістю у 8 хвилин опублікував український журнадліст.
Зокрема, Гузенко скаржиться, що перебуває в Росії в розшуку за кримінальними статтями за напад на людей, і його не знімають із розшуку за участь у "СВО". Щоб звільнитися від "криміналки" йому пропонують іти в штурмовики, але помирати "Тринадцятий" не хоче, тому проклинає Путіна і вимагає щоб його звільнили від відповідальності просто так.
"Кінчений дід і його команда! Гнати їх усіх у шию! У мене вже суїцидальні думки. Пора робити новий марш справедливості на Москву. Я за*бався", - сказав він.
Далі він скаржиться, що у "СВО" втратив багато рідних та друзів, на чиїх похоронах він навіть не був через переслідування силовиками.
Закінчив свій "щемливий" монолог словами:"Батьківщина тебе зрадить, заб'є х*й на тебе або заб'є".
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів про замахи на Путіна.
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