"Гнати Путіна в шию": окупант в істериці закликав до нового маршу на Москву

Далі він скаржиться, що у "СВО" втратив багато рідних та друзів.

У російського окупанта Єгор Гузенко (Тринадцятий) стався нервовий зрив та закликав до нового маршу на Москву, "щоб гнати Путіна та його команду в шию".

Відео ниття тривалістю у 8 хвилин опублікував український журнадліст.

Також читайте Окупанти скинули бомбу на зупинку в Мирнограді: є загиблі

Зокрема, Гузенко скаржиться, що перебуває в Росії в розшуку за кримінальними статтями за напад на людей, і його не знімають із розшуку за участь у "СВО". Щоб звільнитися від "криміналки" йому пропонують іти в штурмовики, але помирати "Тринадцятий" не хоче, тому проклинає Путіна і вимагає щоб його звільнили від відповідальності просто так.

"Кінчений дід і його команда! Гнати їх усіх у шию! У мене вже суїцидальні думки. Пора робити новий марш справедливості на Москву. Я за*бався", - сказав він.

Далі він скаржиться, що у "СВО" втратив багато рідних та друзів, на чиїх похоронах він навіть не був через переслідування силовиками.

Закінчив свій "щемливий" монолог словами:"Батьківщина тебе зрадить, заб'є х*й на тебе або заб'є".

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів про замахи на Путіна.

Новини ТСН 12:00 13 липня. Полоненого азовця засудили в Росії! Рекордна спека в Україні!

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.