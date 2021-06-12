Гнав більше 50 км / год: у Росії після катання на електросамокаті міський голова потрапив до реанімації

Чоловік впав і сильно вдарився головою.

Міський голова міста Кисловодськ Ставропольського краю потрапив до реанімації. До лікарні його у важкому стані доправили після падіння з електросамоката.

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Про це в своєму Instagram повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров.

"Сьогодні в Кисловодську сталася подія з главою міста Олександром В'ячеславовичем Курбатовим.

Дуже невдале падіння з електосамоката. Стан важкий. Зараз лікарі борються за його життя", - написав він.

У соцмережах повідомляють, що мер Олександр Курбатов розігнався на самокаті більше 50 км / год і не впорався з керуванням. Він їхав на прокатному самокаті без захисної екіпіровки, набрав високу швидкість, не зміг утримати рівновагу і отримав черепно-мозкову травму.

Олександр Курбатов впав у кому. Мера прооперували, зараз він в реанімації. Стан міського голови залишається важким.

Нагадаємо, що Ужгороді в перші дні оренди електросамокатів місцеві жителі вкрали сім штук.

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