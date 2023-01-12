Гнав до 135 км/год: українець-"шумахер" у Польщі за день наїздив штрафу на понад 55 тис. грн

У Польщі громадянин України втратив водійське посвідчення, перевищивши швидкість до 135 км/год, порушивши заборону на обгін іншого транспортного засобу, а одразу після дорожнього контролю знову перевищив швидкісний режим. Він також отримав три штрафи на загальну суму 6,5 тис. злотих (понад 55 тис. грн).

Про це повідомляється на сайті Люблінської поліції.

Поліцейські помітили порушника у гміні Лопенник-Наджечни Люблінського воєводства. Він їхав національною дорогою зі швидкістю 135 км/год, замість максимально дозволених 50 км/год. Крім того, він обганяв інших, попри заборону.

За кермом автомобіля Toyota був 38-річний громадянин України. Його зупинили і виписали два штрафи: на 1,5 тисячі злотих (близько 12 825 грн) за перевищення швидкості та 2 тисячі злотих (до 17 100 грн) – за обгін.

Але вже за 30 кілометрів українця знову зупинили поліцейські. Автомобіль знову їхав зі швидкістю 110 км/год. Чоловікові знову виписали штраф, але тепер вже на вдвічі більшу суму - 3 тис. злотих (25 650 грн), бо нове порушення потрактували як рецидив.

Таким чином загальна сума штрафів за 30-кілометровий відрізок шляху склала 6,5 тис злотих. Крім того, у громадянина України забрали водійські права за порушення.

Нагадаємо, правоохоронці Польщі затримали українця, який незаконно привіз 12 громадян Туреччини в легковому автомобілі. Водія-українця затримали і помістили під варту на три місяці.

Як повідомлялося, у місті Вільчиць у Нижній Сілезії, що в Польщі, українці потрапили у ДТП. Винуватцеві аварії загрожує до 5 років позбавлення волі.

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