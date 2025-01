Гнилі рештки грабіжника знайшли у вікні дитячого садка: що сталося (фото)

У Венесуелі у вікні дитячого садка, який був зачинений на канікули, знайшли рештки грабіжника.

Про це повідомляє Need To Know.

На моторошних фотографіях видно голову злодія, що застрягла з одного боку відкидного вікна. З іншого боку видно його тіло, що звисає зі стіни.

Директорка вирішила перевірити приміщення в суботу, 4 січня, після скарг сусідів на неприємний запах. Вона виявила, що дитячий садок пограбований і жахнулася, коли натрапила на тіло чоловіка в одному з класів.

У вікні дитячого садка знайшли рештки грабіжника / Фото: Jam Press

Влада Пуерто-Кабелло була викликана для проведення розслідування і вилучення тіла. Попереднє розслідування припускає, що чоловік розбив вікно, щоб проникнути до дитячого садка з метою крадіжки. Вважається, що він послизнувся, використовуючи стілець, щоб вилізти назовні під час втечі. Чоловік стік кров'ю, порізавшись розбитим склом.

У вікні дитячого садка знайшли рештки грабіжника / Фото: Jam Press

Оскільки садочок був зачинений на свята, його тіло залишалося непоміченим декілька днів. На той час, коли його знайшли, воно перебувало в стадії розкладання. Судово-медичні експерти зараз намагаються встановити точну дату смерті. Вони також працюють над встановленням особи загиблого.

