Гнилі рештки грабіжника знайшли у вікні дитячого садка: що сталося (фото)

Заклад був зачинений на канікули.
У Венесуелі у вікні дитячого садка, який був зачинений на канікули, знайшли рештки грабіжника.
Про це повідомляє Need To Know.
На моторошних фотографіях видно голову злодія, що застрягла з одного боку відкидного вікна. З іншого боку видно його тіло, що звисає зі стіни.
Директорка вирішила перевірити приміщення в суботу, 4 січня, після скарг сусідів на неприємний запах. Вона виявила, що дитячий садок пограбований і жахнулася, коли натрапила на тіло чоловіка в одному з класів.
Влада Пуерто-Кабелло була викликана для проведення розслідування і вилучення тіла. Попереднє розслідування припускає, що чоловік розбив вікно, щоб проникнути до дитячого садка з метою крадіжки. Вважається, що він послизнувся, використовуючи стілець, щоб вилізти назовні під час втечі. Чоловік стік кров'ю, порізавшись розбитим склом.
Оскільки садочок був зачинений на свята, його тіло залишалося непоміченим декілька днів. На той час, коли його знайшли, воно перебувало в стадії розкладання. Судово-медичні експерти зараз намагаються встановити точну дату смерті. Вони також працюють над встановленням особи загиблого.
Нагадаємо, у Китаї плавець загинув під льодом на озері. Його тіло дістали лише наступного дня.
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