У Білорусі помер політв'язень — автор відомого перформансу про Лукашенка "Гній для президента"

Ще 1999 року Пушкін влаштував одне із найвідоміших своїх візуальних висловлювань — він привіз візок з гною до адміністрації Олександра Лукашенка. Тоді йому дали два роки умовно.

У Білорусі помер 57-річний політв'язень — художник Алесь Пушкін, відомий своїми перформансами проти влади у Білорусі.

Про смерть художника написала повідомила його дружина Яніна Демух у соцмережі.

Вона уточнила, що Алесь Пушкін помер у ніч із 11 на 12 липня у реанімації лікарні. В адміністрації колонії підтвердили цю інформацію. Причина смерті наразі невідома.

Що відомо про білоруського політв'язня Алеся Пушкіна

Митець, який працював у напрямку монументального живопису, Алесь Пушкін від 1980-х років займався й політичним активізмом. Художник був прихильником незалежної Білорусі.

Вперше його ув'язнили на 15 діб ще 1988 року — за участь у мітингу, 1989-го його заарештували за перфоманс, коли Пушкін та соратники намагалися пронести до будинку уряду 12 опозиційних плакатів. За це Алесю Пушкіну дали два роки умовно із поразкою у правах.

Найвідоміші твори Пушкіна

У 1999 році Пушкін влаштував один із знаменитих своїх перфомансів "Гній для президента". Пушкін привіз візок з гноєм до адміністрації диктатора РБ Олександра Лукашенка. За це художник отримав два роки умовно.

У 1990-ті та 2000-ті художник багато займався оформленням храмів, зокрема, він працював у церкві в рідному селі Бобр, написавши картину "Судний день". В обличчях грішників на цьому творі можна було вгадати білоруського митрополита Філарета та Олександра Лукашенка.

У 2005 році, після того, як картину показали по російському телебаченню, частина її була замазана.

Звинувачення у "реабілітації нацизму"

У березні 2021 року на Пушкіна порушили кримінальну справу за демонстрацію на виставці портрета Євгена Жихаря — поета та антирадянського діяча, який наприкінці Другої світової служив у німецьких військах, а потім до своєї загибелі у 1955 році очолював партизанський загін, який займався терактами. території Української РСР.

Пушкіна звинуватили у реабілітації нацизму. Коли порушили справу, митець перебував в Україні, але згодом повернувся.

30 березня 2021 року його заарештували.

Через рік Пушкіну дали п'ять років тюрми.

На одному із засідань перед вироком Пушкін на знак протесту порізав собі живіт.

Білоруські та міжнародні правозахисні організації одразу визнали його політичним ув'язненим.

Восени 2022 року Пушкіна перевели з колонії на суворіший тюремний режим терміном на півтора роки. Там він і помер влітку 2023-го.

Тим часом білоруська влада хоче, щоб найманці Євгена Пригожина з ПВК "Вагнера", яких мали вислати до країни з РФ, навчали білоруських солдатів. В Міноборони РБ кажуть, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко схвалює таку ідею.

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