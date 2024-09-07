"Годі боятися Путіна": директор ЦРУ розповів, чого варті ядерні погрози Кремля

Директор ЦРУ Білл Бернс під час свого візиту до Лондона заявив, що лідери західних країн повинні стримано сприймати спроби ядерного шантажу з боку Росії й зрозуміти, що це звична практика Кремля, яку він не збирається припиняти.

Про це пише The Guardian.

"Путін хуліган. Він продовжуватиме час від часу брязкати зброєю. Ми не можемо дозволити собі налякатися цим брязканням зброєю... Ми повинні пам’ятати про це", — зазначив очільник ЦРУ.

Водночас Бернс зізнався, що одного разу він повірив у погрози Росії, що вона може завдати ядерного удару по Україні.

"Був момент восени 2022 року, коли я вважав, що існував справжній ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї Росією в Україні", – розповів він.

Тепер Бернс впевнений, що такі заяви Кремля не варто сприймати надто серйозно.

Глава ЦРУ також повідомив, що у листопаді 2022 року він особисто зустрівся у Туреччині з очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, щоб "чітко пояснити" до яких наслідків призведе застосування Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, на думку Зеленського, Путін не використає ядерної зброї. Ядерні погрози РФ є нічим іншим, як залякуванням. До цієї тактики Росія вдається, щоб показати свою міць як своєму суспільству, так і міжнародній спільноті.

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