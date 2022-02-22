Годинник Путіна відставав на понад 10 годин: президент РФ підписав указ про визнання ОРДЛО раніше

Наручний годинник Путіна відставав на понад 10 годин від реального часу підписання указів.

Під час підписання президентом країни-агресорки Володимиром Путін указу про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" його наручний годинник відставав у часі.

Про це повідомляють росЗМІ.

На відео з підписанням документів про визнання "ЛДНР" годинник Путіна показує 12:15. Його годинник відставав на понад 10 годин. Варто зазначити, що підписання документів відбулося приблизно о 22:35 за московським часом.

Окрім цього, за даними "Новая газета", звернення "ватажків" ОРДЛО з проханням визнати їхню "незалежність", судячи з метаданих, було записано раніше - близько 14:00.

Варто зазначити, за інформацією ЗМІ, засідання Радбезу РФ, яке відбулося 21 лютого, також показали в запису. Про це свідчив годинник на руці міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він показує 12:47, а власне трансляція відбувалася на п'ять годин пізніше.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав сьогодні ввечері, 21 лютого, термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Читайте також: