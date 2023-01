Годинник судного дня показує час безпрецедентної небезпеки: 90 секунд до півночі через війну в Україні

24 січня 2023 року стрілки Годинника судного дня знову почали рухатися.

Цього року Рада науки та безпеки журналу Bulletin of the Atomic Scientists перевела стрілки Годинника судного дня вперед, через зростальну небезпеку війни в Україні. Годинник тепер показує 90 секунд до півночі — найближче значення до глобальної катастрофи.

Досі стрілки Годинника Судного дня (символу глобальної ядерної катастрофи) не були так близько до півночі.

Годинник судного дня — це багато речей одночасно: це метафора, це логотип, це бренд і це один із найбільш впізнаваних символів за останні 100 років. Він проник не лише в медіаландшафт, але й у саму культуру. Годинник Судного дня з’являється в романах Стівена Кінга та Пірса Ентоні, піснях The Who і The Clash, а також коміксах, як-от Watchmen і Stormwatch.

Могутній символ Годинника судного дня вплинув на культуру, політику та глобальну політику, а також допоміг сформувати дискусії та стратегії щодо ядерної небезпеки, зміни клімату та революційних технологій.

Нагадаємо, що у 2020 році стрілки Годинника судного дня зупинилися на позначці 100 секунд до півночі через загрозу глобальної катастрофи.

А в 2019 році до глобальної катастрофи залишилося "дві хвилини" на думку вчених-ядерників і стрілки Годинника судного дня завмерли на 23:58.

