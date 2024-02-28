Годжес назвав цілі Кремля після України і ймовірні терміни нападу РФ на країни НАТО

Якщо агресорка Росія матиме успіх в Україні, то Кремль розпочне наступ на країни Балтії або іншу державу НАТО. Адже мрія Москви - розбити Альянс.

Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес.

"Якщо Україна не буде успішною і Росія зможе перемогти Україну, то я вірю, що Росія зробить те, що погрожує зробити. А саме - подовжить наступ на Литву, Латвію чи Естонію, або, можливо, на Польщу чи Румунію", - наголосив він.

З його слів, навряд чи Кремль зазіхне на вторгнення до Німеччини. Втім, сусідні з РФ країни під загрозою, вважає Годжес.

"Все, що вони хочуть зробити, так це розбити НАТО. Для цього їм потрібно напасти на якусь балтійську країну або, скажімо, Польщу, а потім зупинитися і спитати: "Ви дійсно хочете мати ядерну війну через Литву?" І якщо відповідь "ні", то росіяни перемогли, вони зламали НАТО", - наголосив екскомандувач силами США.

Годжес переконаний, що Москва зможе вдатися до агресії проти НАТО щойно оговтається від втрат у війні в Україні. Він зауважує, що вчинити такі дії проти альянсу за три-чотири роки - "це не дуже складне завдання для Росії".

"Звичайно, якщо Україна досягне успіху за допомогою США, Німеччини, Великої Британії, Франції, інших західних країн, то Росія не зможе цього зробити. А також - якщо Альянс буде триматися разом. Якщо США будуть віддані справі, якщо всі країни будуть віддані справі, то я думаю, що Росія далі не піде. Але якщо ми виглядатимемо слабкими, якщо ми не будемо згуртованими, то Росія буде готова через три-чотири роки", - наголосив Годжес.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив важливу заяву щодо війська НАТО в Україні - на тлі повідомлень, що лунають від західних політиків. За його словами, наразі Альянс не планує надсилати військові частини до України.

Тим часом в РФ також відреагували на можливе введення військ до України. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, якщо це станеться, "то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО"

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