Голий чоловік стрибав балконами багатоповерхівки: поліцію здивувало, ким виявився порушник

Затриманий пояснив, що був на вечірці і випив забагато алкоголю.

В Польщі затримали чоловіка, який голим стрибав балконами багатоповерхового житлового будинку. Як виявилося, поліція його розшукувала для виконання покарання.

Про це пише польське видання onet.pl.

Наприкінці вересня мешканці Водзіслава Шльонського стали свідками незвичайної події. Чоловік, роздягнений догола, стрибав між блоками однієї з багатоповерхівок. На місце події прибула поліція.

Чоловік був повністю голий, він пересувався балконами, стрибаючи між ними на рівні другого і третього поверхів. Він не реагував на команди офіцерів, викликаних на місце події. Тому співробітники поліції Водзіслава вирішили увійти до однієї з квартир на першому поверсі, а потім перейшли на інший, сусідній балкон, де затримали його.

Чоловік на балконі / Ajnj^ http://slaska.policja.gov.pl

Затриманий пояснив, що був на вечірці і випив забагато алкоголю. Під час втручання з'ясувалося, що він розшукується правоохоронними органами для відбування покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, пов'язаний зі знищенням майна. Після медичної консультації 29-річного хлопця було взято під варту, де він проведе наступні сім місяців.

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