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Голий напад феміністок на Шольца та випадкові фото російської ППО в Криму: головні новини ночі 22 серпня

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Голий напад феміністок на Шольца та випадкові фото російської ППО в Криму: головні новини ночі 22 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 22 серпня:

  • До Шольца підбігли дві дівчини топлес, на тілі яких були написані вимоги запровадити ембарго на закупівлю газу. Читати далі –> 
  • В об’єктив фотоапарата відпочивальників у тимчасово окупованому Криму потрапили російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Читати далі –>
  • Українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки. Читати далі –>
  • Інтенсивні мусонні дощі на півночі Індії викликали руйнівні повені, які забрали життя близько 40 людей. Читати далі –>
  • У жахливу ДТП потрапив автобус, яким на заробітки до Росії їхали жителі Середньої Азії. Читати далі –>

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