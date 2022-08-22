Голий напад феміністок на Шольца та випадкові фото російської ППО в Криму: головні новини ночі 22 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 22 серпня:
- До Шольца підбігли дві дівчини топлес, на тілі яких були написані вимоги запровадити ембарго на закупівлю газу. Читати далі –>
- В об’єктив фотоапарата відпочивальників у тимчасово окупованому Криму потрапили російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Читати далі –>
- Українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки. Читати далі –>
- Інтенсивні мусонні дощі на півночі Індії викликали руйнівні повені, які забрали життя близько 40 людей. Читати далі –>
- У жахливу ДТП потрапив автобус, яким на заробітки до Росії їхали жителі Середньої Азії. Читати далі –>
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