Голос волаючого в океані: міністр держави Тувалу звернувся до екологічного саміту ООН, стоячи по коліна в воді, фото

Голос волаючого в океані: міністр держави Тувалу звернувся до екологічного саміту ООН, стоячи по коліна в воді, фото

Таким перформансом урядовець намагався привернути увагу до підвищення рівня океану, яке загрожує острівній державі.

Міністр юстиції, комунікацій та іноземних справ острівної держави Тувалу Саймон Кофе записав оригінальне звернення до учасників кліматичної конференції в Глазго (Велика Британія), яку проводить ООН і на яку з’їхались лідери 120 країн світу. Трибуна, з якої він виголошував промову, була встановлена просто у воді біля побережжя острова.

Відповідні фото опубліковано на офіційній сторінці міністерства у Facebook.

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Як видно на знятих кадрах, урядовець стояв по коліно у воді в костюмі із закоченими штанинами. У такий спосіб він хотів привернути увагу до невідворотності змін клімату, яка призводить до підвищення рівня світового океану.

У підписі до фото уточнили, що в заяві Самйона Кофе йдеться про реальні ситуації, з якими стикаються в Тувалу через вплив зміни клімату та підвищення рівня моря, і ті дії, які острівна держава застосовує для вирішення дуже гострих проблем.

Фото: Facebook / Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government

Нагадаємо, раніше у МЗС України повідомили про результати української делегації, яка перебувала на кліматичному саміті COP-26 у Глазго.

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