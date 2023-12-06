Голосування за новий пакет допомоги Україні може провалитися: у Мінфіні США зробили заяву

У Мінфіні США наголосили, що фінансування для бюджетної підтримки України є "дуже важливим".

США "будуть відповідальні за поразку України", якщо Конгрес не схвалить новий пакет військової допомоги.

Таку думку сказала міністерка фінансів Джанет Єллен, чию заяву наводить Reuters.

Вона наголосила, що фінансування для бюджетної підтримки України є "дуже важливим" і є передумовою для того, щоб підтримка Міжнародного валютного фонду надходила до країни.

"Я спілкувалася з членами Конгресу, моїми колегами. Думаю, вони це розуміють, що це жахлива ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться отримати необхідне фінансування для України, і я включаю сюди пряму бюджетну підтримку, тому що це надзвичайно важливо", - сказала Єллен.

Нагадаємо, 5 грудня у Сенаті опублікували оновлений пакет національної безпеки на приблизно 111 мільярдів доларів, виділені для надання підтримки Україні та Ізраїлю. Однак новий пакет допомоги може провалитися. Демократи вилучили з законопроєкту питання "стіни" з Мексикою, що зробило його неприйнятним для республіканців.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.