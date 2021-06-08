Голова була в петлі шнурка: однорічна дитина трагічно загинула в Білорусі

Дитину поклали спати бабуся і дідусь, перед тим як сталася трагедія.

У Білорусі в одному із сіл Мінської області трагічно загинув однорічний хлопчик. Він задушився взуттєвим шнурком. Тамтешні слідчі проводять перевірку.

Про це повідомляє СК Білорусі.

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За попередньою інформацією, вдень 7 червня вдома з однорічним малюком були бабуся і дідусь. Вони поклали дитину спати близько 11 годин ранку, але через деякий час чоловік виявив тіло онука без ознак життя.

Хлопчик сидів в ліжечку, його голова перебувала у петлі взуттєвого шнурка, який кріпився до стіни для стійкості конструкції.

Наразі вже опитали батьків і сусідів, призначено судово-медичну експертизу. За фактом загибелі дитини триває перевірка. Слід зазначити, що сім'я в соціально небезпечному положенні не була.

Нагадаємо, в Абакані, що в РФ, 64-річний чоловік задушив себе шнуром від ключів, який висів на шиї, відкриваючи двері до квартири. На момент інциденту пенсіонер був п'яний.

Як повідомлялося, тримісячну дівчинку знайшли мертвою у ліжку, після того, як на неї вночі напав собака у будинку.

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