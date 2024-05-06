Голова Китаю заявив, що Пекін готовий працювати для закінчення війни в Україні

Він висловив сподівання, що мир та стабільність повернуться до Європи.

Голова Китаю Сі Цзіньпін, під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Про це повідомляє Le Figaro.

У повідомленні вказується, що китайський лідер назвав російську агресію проти України "українською кризою" й наголосив на впливі війни на європейське суспільство.

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", - сказав Сі Цзіньпін.

Також він висловив сподівання, що мир і стабільність "швидко повернуться в Європу", і заявив про намір Пекіна "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон закличе Цзіньпіна натиснути на Путіна, щоб закінчити війну в Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що протягом 6 місяців Китай змінить свою позицію щодо війни в Україні.

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