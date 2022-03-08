Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі висловив підтримку українцям

Кухчинський запевнив у підтримці.

Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Марек Кухчинський висловив підтримку українському народу, передає Верховна Рада.

Кухчинський запевнив у глибокій підтримці українського народу та готовності до надання усілякої необхідної допомоги.

"Жоден сигнал з вашого боку не залишиться без відповіді - ми усі солідарні з вами та готові до дій", - наголосив він.

Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі висловив глибоке переконання у тому, що незламність та відвага українського народу невдовзі призведе до остаточної великої перемоги над загарбником.

Нагадаємо, перша леді США Джилл Байден привітала світ з Міжнародним жіночим днем. У своїй промові вона також загадала і сміливих українок, які зараз захищають свою державу від російських окупантів.