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Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі висловив підтримку українцям

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Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі висловив підтримку українцям

pixabay.com

Кухчинський запевнив у підтримці.

Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Марек Кухчинський висловив підтримку українському народу, передає Верховна Рада.

Кухчинський запевнив у глибокій підтримці українського народу та готовності до надання усілякої необхідної допомоги.

"Жоден сигнал з вашого боку не залишиться без відповіді - ми усі солідарні з вами та готові до дій", - наголосив він.

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Голова Комісії у закордонних справах Сейму Польщі висловив глибоке переконання у тому, що незламність та відвага українського народу невдовзі призведе до остаточної великої перемоги над загарбником.

Нагадаємо, перша леді США Джилл Байден привітала світ з Міжнародним жіночим днем. У своїй промові вона також загадала і сміливих українок, які зараз захищають свою державу від російських окупантів. 

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