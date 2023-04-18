Голова Міноборони Китаю похвалив Путіна за "укріплення миру у всьому світі"

Ці слова міністра не включені в репортажі китайських державних ЗМІ про зустріч в Росії або в офіційне повідомлення Кремля про цю подію.

Голова Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу відзначив теплі відносини між Пекіном та Москвою, а також похвалив російського диктатора Володимира Путіна ха украплення "миру у всьому світі".

Про це інформує видання Bloomberg.

В повідомленні вказується, що ці слова були у промові китайського міністра, яку він зачитав на зустрічі минулої неділі з Путіним і російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу. Відео із цією промовою розміщене на платформі китайської компанії NetEase Inc.

Зокрема, Шанфу спочатку назвав Путіна "видатним державним лідером", а також відзначив його "важливий внесок у просування миру і розвитку в усьому світі". Такі заяви різко контрастують з відношення до Путіна через Західних країн, де його вважають військовим злочинцем і якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Видання зазначає, що ці слова Шанфу не включені в репортажі китайських державних ЗМІ про зустріч в Росії або в офіційне повідомлення Кремля про цю подію.

Журналісти звернулись за коментарем до прес-служби китайського міноборони, однак там відмовились від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, проти якого США запровадили санкції за співпрацю з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що напередодні США додали до свого санкційного списку 12 китайських підприємств. Тим часом у КНР поскаржились, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів постачання.

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