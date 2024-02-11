Голова Мюнхенської конференції: Росія може напасти на НАТО

Цілями для Путіна могли б стати країни Балтії та Молдова.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що російські агресори можуть після України атакувати одну з країн НАТО.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання чи вважає він, що диктатор Путін може віддати наказ про такий напад.

"Звичайно. Зрештою, Путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, тому що внаслідок цього багато росіян опинилися за межами Росії", - сказав Гойсген.

За його словами, "Путін прагнув відновити Велику Росію в кордонах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар".

Він припустив, що цілями для Путіна могли б стати країни Балтії та Молдова.

Водночас Гойсген відмовився спекулювати на тему того, на що може зважитися російський диктатор.

"Але ми повинні зробити все, щоб Україна отримала зброю і військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор Путін похвалився тим, як його армія вбиває в Україні росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін понад 20 разів згадав про Німеччину в інтерв’ю Карлсону.

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