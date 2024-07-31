Голова МЗС Австрії відповів, чи продовжуватиме їхня країна допомагати Україні у війні проти Росії

Австрія не братиме участі у програмі навчання українських військових, щоб уникнути ризиків для проголошеної країною позиції нейтралітету.

Австрія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення, але при цьому зберігає нейтралітет і концентрує свої зусилля на гуманітарній та фінансовій допомозі.

Чи буде країна розширювати аспекти допомоги Україні, розповів міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю "Укрінформ".

"З огляду на нейтральність ми концентруємо нашу підтримку на гуманітарних та макрофінансових аспектах. Щодо розмінування, то ми виділили понад 7 млн євро, які були розподілені через такі організації, як Всесвітня продовольча програма, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ОБСЄ. Цю підтримку ми будемо продовжувати", – зазначив австрійський міністр.

Він додав, що федеральна конституція Австрії чітко розрізняє військову техніку, летальне обладнання та гуманітарну підтримку.

"Мої українські друзі також знають про це і не мають до нас жодних претензій. Вони визнають, що ми робимо те, що можемо, в межах нашої конституції", – підкреслив Шалленберг.

Він додав, що знає про зусилля низки європейських країн щодо підготовки українських військових, на своїй території. Також ведуться розмови про можливість перенесення навчань на територію України.

"Це рішення мають приймати ці країни [які здійснюють навчання – ред.]. Мене хвилює у цьому питання саме перенесення навчань на територію України. Що буде, якщо ці люди [військові інструктори – ред.] постраждають або навіть загинуть внаслідок атаки? Чи буде це тоді вважатися нападом на західноєвропейську країну або країну НАТО?", – поставив риторичне питання Шалленберг.

За його словами саме через такі побоювання Австрія не братиме участі у програмі навчання українських військових. Натомість Відень планує і далі зосереджувати увагу на відновленні та гуманітарній допомозі для України.

Нагадаємо, США виділяють Україні новий пакет допомоги на $200 млн. Він зокрема включатиме засоби ППО, снаряди до HIMARS та Javelin.

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