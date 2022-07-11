Голова МЗС Британії Ліз Трасс офіційно оголосила про боротьбу за посаду прем'єра

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що висуває свою кандидатуру на пост лідера консервативної партії (торі) та прем’єр-міністра.

Про це інформує Sky news.

Трасс стала 10-м офіційно оголошеним кандидатом. Вона вже заявила Daily Telegraph, що "почала б знижувати податки з першого дня", якщо стане прем'єр-міністром.

"Зараз сплачувати податки неправильно", – додала Трасс. Також міністерка оголосила про свої плани скасувати підвищення національного страхування, скоротити податок на корпорації та реформувати ставки для бізнесу.

Ліз Трасс була членом парламенту від 2010 року. Трасс була міністром охорони навколишнього середовища в уряді Девіда Кемерона від липня 2014-го до червня 2016 року та міністром юстиції при Терезі Мей від липня 2016-го до червня 2017 року.

В уряді Бориса Джонсона вона спочатку займала посаду міністра зовнішньої торгівлі (2019-2021), а від 15 вересня 2021 року очолила британське МЗС, замінивши на цій посаді Домініка Рааба.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

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