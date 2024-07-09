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Голова МЗС Чехії зробив різку заяву після удару Росії по "Охматдиту"

Голова МЗС Чехії зробив різку заяву після удару Росії по "Охматдиту"

Очільник МЗС Чехії різко висловився про росіян через ракетний удар по Охматдиту / Фото: соцмережі

Ян Ліпавський під час свого візиту в США доручив чеському МЗС висловити протест російському послу після ракетного удару 8 липня.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський різко висловився про росіян на тлі інформації про ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це пише портал Seznam Zpravy із посиланням на коментар Яна Ліпавського.

Російський посол Олександр Змеєвський прибув до палацу Чернін на Градчанах у Празі 9 липня для зустрічі з депутатом Яном Маріаном, який дослівно передав заяву міністра МЗС.

"Зустріч тривала близько 10 хвилин. Ще напередодні, 8 липня, чеське міністерство охарактеризувало масований ракетний удар Росії по Києву та інших містах як варварство", – йдеться у повідомленні порталу.

Також чеське видання надає цитату Ліпавського: "Убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства".

Тож Змеєвський мав передати ці слова своєму московському керівництву.

Після виклику до МЗС Чехії Змєєвський дав коментар Seznam Zpravy і повторив, що людські жертви та руйнування цивільної інфраструктури, зокрема, медзакладів Києва, спричинила не російська ракета. "Це була українська ракета", а зустріч у міністерстві минула "як завжди", сказав російський посол.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, як саме росіянам вдалося атакувати Київ 8 липня.

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