Голова МЗС Чехії зробив різку заяву після удару Росії по "Охматдиту"

Ян Ліпавський під час свого візиту в США доручив чеському МЗС висловити протест російському послу після ракетного удару 8 липня.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський різко висловився про росіян на тлі інформації про ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це пише портал Seznam Zpravy із посиланням на коментар Яна Ліпавського.

Російський посол Олександр Змеєвський прибув до палацу Чернін на Градчанах у Празі 9 липня для зустрічі з депутатом Яном Маріаном, який дослівно передав заяву міністра МЗС.

"Зустріч тривала близько 10 хвилин. Ще напередодні, 8 липня, чеське міністерство охарактеризувало масований ракетний удар Росії по Києву та інших містах як варварство", – йдеться у повідомленні порталу.

Також чеське видання надає цитату Ліпавського: "Убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства".

Тож Змеєвський мав передати ці слова своєму московському керівництву.

Після виклику до МЗС Чехії Змєєвський дав коментар Seznam Zpravy і повторив, що людські жертви та руйнування цивільної інфраструктури, зокрема, медзакладів Києва, спричинила не російська ракета. "Це була українська ракета", а зустріч у міністерстві минула "як завжди", сказав російський посол.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, як саме росіянам вдалося атакувати Київ 8 липня.

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