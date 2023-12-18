Голова МЗС Франції прибула до Ізраїлю та вимагає "негайного перемир'я"

Також вона хоче розглянути питання, щодо насильства по відношенню палестинців з боку ізраїльських поселенців.

Голова Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до Ізраїлю, де закликала до "нового негайного та тривалого гуманітарного перемир’я".

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Про це інформує Le Parisien.

У повідомленні вказується, що міністрка зустрінеться з родинами французьких заручників, а потім вирушить на Західний берег, де у неї заплановані перемовини зі своїм колегою Ріядом аль-Малікі, який представляє владу Палестини.

Крім того, Колонна має намір розглянути питання, щодо насильства по відношенню палестинців з боку ізраїльських поселенців.

"З 7 жовтня, на жаль, деякі поселенці, керовані своєю ідеологічною сліпотою або своїм баченням своєї безпеки, вчинили злочини, які Франція рішуче засудила. Ми говоримо про це з нашими ізраїльськими колегами. Ми говоримо їм, що це неприйнятно саме по собі", - сказала голова МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль та бойовики ХАМАС готові домовлятись про нове перемирʼя для звільнення заручників, яких утримують терористи.

Крім того, ми раніше інформували, що вперше під час війни Ізраїль дозволив перехід в Сектор Гази для ввезення гуманітарної допомоги.

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