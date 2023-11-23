Коли закінчиться війна: Україна ризикує опинитися втягнутою в мирні переговори – литовський міністр

На думку литовського міністра, відсутність допомоги від Заходу можуть поставити Україну в положення, в якому вона не матиме іншого вибору, як просити миру.

Україна ризикує опинитися втягнутою в мирні переговори з Росією мимоволі, оскільки союзники не забезпечують її достатньою кількістю зброї і боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Bloomberg.

На його думку, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також багатомісячний процес ухвалення рішень в Європейському Союзі ризикують поставити Україну в положення, в якому вона не матиме іншого вибору, як просити миру.

"Це не був би вибір України", – сказав Ландсбергіс в телеінтерв'ю LRT. "Україна, яку ми знаємо, та Україна, якій ми будемо допомагати, поки дихаємо, ніколи не вирішила б йти на переговори з терористами. Але реальність може бути саме такою".

У Bloomberg зауважують, що колись широка підтримка України демонструє ознаки руйнування, оскільки контрнаступ Києва зайшов у глухий кут, а війна вже триває майже два роки.

"Зобов'язання адміністрації США щодо поставок зброї були поставлені під сумнів опором республіканців, а прагнення ЄС надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня, швидше за все, зазнає краху", – зауважують у виданні.

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"Це виглядає комічно, коли ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні", – глава МЗС Литви.

Водночас, він запевнив, що вірить у перемогу України і пообіцяв, що Литва буде робити все від неї можливе, аби допомогти.

"У минулому говорилося, що такі організації, як Європейський союз і НАТО, є однодумцями, але ми застрягли як у питанні надання допомоги Україні, так і у питанні запровадження нових санкцій проти Росії", – додав литовський міністр.

Ймовірність переговорів з РФ: що відомо

Раніше у Словаччині заявили, що настав час для "мирних" переговорів між Україною та РФ.

У виданні Washington Post опублікували статтю, що Україна може зіткнутися з реальністю, що їй потрібно вести переговори з РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що влада не має намірів сідати за стіл переговорів з Росією.

На думку керівника ГУР Кирила Буданова, у переговорах з РФ немає сенсу, оскільки Росія - це країна-вбивця, яка має на меті знищити Україну.

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