Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати

В МЗС заявили, що у Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.

Про це він заявив в інтервʼю Le Monde.

Він заявив, що України зараз насамперед потрібна військова техніка та війська.

"Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям, — сказав Сікорський.

Він заявив, що у Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що названа цифра, скільки українців мають намір повернутися з-за кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що українці в Німеччині можуть втратити допомогу.

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