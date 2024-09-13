Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати

В МЗС заявили, що у Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги.
Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.
Про це він заявив в інтервʼю Le Monde.
Він заявив, що України зараз насамперед потрібна військова техніка та війська.
"Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям, — сказав Сікорський.
Він заявив, що у Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги.
"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що названа цифра, скільки українців мають намір повернутися з-за кордону.
Крім того, ми раніше інформували, що українці в Німеччині можуть втратити допомогу.
Читайте також:
- Понад 6 мільйонів біженців: у яких країнах Європи найбільше українців
- В Естонії змінили умови компенсації оренди житла для українців
- Українці у Німеччині мають працювати: Шольц закликав шукати рішення для працевлаштування біженців