Корчок 8 лютого зустрічався з Зеленським і обоє були в масках / Фото facebook.com/ivan.korcok

Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19 за день після зустрічі із Зеленським

Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19 за день після зустрічі із Зеленським

Корчок 8 лютого перебував в Україні та зустрічався з президентом.

Голова МЗС Словаччини Іван Корчок пропустив засідання уряду 9 лютого та згодом повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє 7 Dni.

Корчок пожартував, що всі новини 9 лютого – позитивні.

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"Спочатку Петра Влхова (словацька лижниця, що здобула "золото" на Олімпіаді – ред.), потім голосування в парламенті й, по-третє, на жаль, результат тесту на коронавірус позитивний", – сказав словацький міністр, додавши, що міг би обійтися без останніх "позитивних новин".

Нагадаємо, 7 і 8 лютого з візитом в Україні перебували та зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським голови МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський.

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